澳洲立法賦予政府權力廢除外資協議　總理否認針對中國

澳洲正在制定法律，賦予聯邦政府權力廢除地方政府或公共機構和外國政府達成的任何協議。總理莫里森（Scott Morrison）8月27日表示否決是針對中國。維多利亞省和中國簽署的「一帶一路」諒解備忘錄或受影響。

根據新法律，如果協議「對澳洲的外交關係產生不利影響」或「與澳洲的外交政策不符」，外交部長有權取消省和領地政府、地方委員會或公立大學和外國管理機構達成的任何協議。

莫里森說：「這些法律和澳洲的國家主權利益息息相關。」法律還可以追溯以往，莫里森說，澳洲政府留意到，政府實體已經與30個不同國家簽訂130項協議。其中一項協議包括澳洲人口第二多的省維多利亞省和中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄。當時莫里森曾抨擊維省政府。

外交部長佩恩（Marise Payne）表示，維多利亞省和中國兩年前簽署的「一帶一路」諒解備忘錄將被審查。莫里森拒絕評論會否廢除協議。

澳洲和最大貿易夥伴中國之間的關係日益緊張。澳洲呼籲對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的起源展開國際獨立調查，並阻止一項農業協議，激怒北京。中國針對澳洲出口的葡萄酒、大麥和牛肉反擊，並呼籲學生和旅客避免前往澳洲。