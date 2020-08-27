中國向南海試射導彈　日本政府反對加劇緊張局勢

中國軍方被指在8月26日向南海試射多枚中程彈道導彈，一時引發國際社會高度關注。日本方面則在27日回應事件，嚴厲批評中國。

據日本《每日新聞》報道，日本內閣官房長官菅義偉8月27日在記者會上，就中國向南海試射導彈回應稱：「我們對近期中國在南海的活動感到擔憂並保持關注，強烈反對任何提升緊張氛圍的行為，我們希望與以美國為代表的國際社會一道，守護自由開放的和平海域。」

菅義偉還說：「日本一貫支持海上法治，我們想強調的是遵照國際法和平解決紛爭的重要性。」菅義偉要求包括中國在內的相關國家尊重2016年南海仲裁案判決，該判決駁回了中國對南海擁有主權的主張。

此外，針對中國反對日本與美國等外國干涉南海問題，菅義偉表示：「南海問題事關地區的和平與安定，包括日本在內的國際社會理應給予正當關注。」

英美傳媒引述美國國防部相關人士8月26日稱，中國於26日從中國本土向南海試射了4枚中程導彈，導彈墜落在海南島和西沙群島之間的海域。

《南華早報》26日則援引接近中國軍方的人士的話報道稱，中國解放軍向南海試射了2枚中程導彈。其中1枚導彈為東風-26，從中國內陸地區的青海省發射，射程可達美屬關島。另1枚導彈為東風-21D，從中國浙江省發射。報道還援引消息人士的話稱：「這是對美國軍機和軍艦愈來愈頻繁侵入南海的回應。」

中國海事局以軍事演習為由，於8月24日至29日封鎖海南島東南部海域，試射的導彈應墜落在這一海域。

解放軍同時還在黃海和渤海進行軍事演習。中國國防部8月25日發表聲明，指責美軍偵察機侵入中方在該空域設定的禁飛區。