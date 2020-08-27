毛里求斯海岸出現17海豚屍　調查是否涉日本貨輪漏油事件

日本貨輪「若潮號」在毛里求斯觸礁並漏油沉沒的事件已過去1個月，事件恐嚴重破壞當地生態。英國廣播公司（BBC）8月26日報道，毛里求斯海岸出現至少17隻海豚屍體，當地環保人士質疑與貨輪漏油事件有關。專家正展開調查。 這次事件發生於7月25日，當地媒體之前引述多名船員的說法質疑，貨輪是為了接收WiFi訊號而接近島嶼，最後發生觸礁事故。

🔻當地居民吉哈（Nitin Jeeha）上傳現場情況的圖片🔻

共同社報道，根據毛里求斯政府部門所指，距離漏油現場10至15公里左右的海岸出現10多隻海豚屍體，專家對牠們展開解剖，正謹慎調查與事故的關聯。

BBC報道，當地漁業部長表示，經初步目測後，看來事件未必與漏油有關，至少2隻海豚身上有遭鯊魚咬過的痕跡，將進一步分析死因，至於環保人士則認為事件與貨輪漏油有關，報道稱，大量海豚集體死亡的事件罕見，又指在貨輪事故後，也有大量魚與蟹死亡。

圖為8月17日拍攝的衛星圖片，可見擱淺的貨輪漏出的燃油，正向周圍方向大量流出。（AP）

涉事貨輪為日本岡山縣的長舖汽船所有及管理，再租給商船三井使用，在2020年7月25日觸礁，8月6日以後洩漏1000噸以上燃油。衛星圖片顯示，洩漏的燃油已隨沿岸漂浮延伸30公里，專家警告事件可能對當地海洋環境及漁場造成巨大生態破壞。毛里求斯政府在8月7日已宣佈進入「環境緊急狀態」。

對於貨輪為何會觸礁，當地媒體8月中曾報道稱，據多名船員所述，貨輪是為了使用能連接互聯網的WiFi而接近島嶼，目前印度籍船長已經被捕。