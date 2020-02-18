毛里求斯拒陸港澳台過境者　台外交部：非國籍考慮

撰文： 最後更新日期： 2020-02-18 13:15

台灣立法委員温玉霞及周春米早前表示，自2月3日起，印度洋島國毛里求斯（台灣稱「模里西斯」）阻礙台籍旅客入境，台外交部起初公示是並無禁止台籍旅客入境毛里求斯之事，而2月16日，台外交部的回覆大轉彎，證實毛里求斯確有疑似禁台令的措施。周春米稱，外交部「慢半拍令人搖頭」。 對此，台外交部回應稱，台毛里求斯政府的新決策並非基於國籍考慮，而是根據其認定的疫區，且適用於全球各國的外籍人士。

台外交部發言人歐江安18日表示，各國疫情都是隨時不斷更新 都在滾動式的更新，所以外交部也在不斷更新，能提供的資料都是當日最新的。

台灣外交部表示，經駐南非代表處及漁業署駐毛國漁業專員查報台灣人民實際入境情形，目前台灣遠洋漁船的船員仍可搭乘漁船上岸入境毛里求斯，台灣人民只要離境14日，並自中港澳以外的國家前往毛國，仍可順利以台灣護照入境；換言之，只要在第三地（其他國家）停留14天，台灣人仍能持用台灣護照進入毛里求斯。

歐江安也表示，毛里求斯的措施不是基於國籍排除台灣，而是針對全球外籍人士，台灣旅客仍可經由第三地入境毛里求斯，台灣旅客並沒有被禁止入境。

台外交部稱，已訓令台灣相關駐處持續與模國政府交涉說明台灣防疫努力與成效，不應受到WHO錯誤分類的影響，並儘速通報「國際航空運輸協會」（IATA），更正其原有錯誤信息，以免影響台毛兩國旅遊及商務交流。

另外，有關台灣人因自香港飛抵毛里求斯被隔離一事，毛里求斯政府已於2月7日設置新的隔離場所，台灣駐處已與台灣旅客電話聯絡致意，確認目前隔離環境及物資已經獲得改善。台灣駐處將續與毛國政府及僑胞保持密切聯繫，確保台灣旅客的健康安全。

台外交部表示，對於毛國政府受到WHO將台灣納入中國疫區的錯誤列示的誤導，將台灣並列中國疫區的做法，外交部表達高度不滿，並持續積極進洽毛國政府。