安倍晉三8月28日料公開談健康　高官：他將擔任黨魁至任期結束

日本首相安倍晉三的健康狀況備受關注，他將在8月28日下午在官邸召開記者會，外界估計他將交代有關身體狀況的問題。日本內閣官房長官菅義偉則在接受彭博社採訪時表示，安倍將能夠繼續擔任自民黨領導人至任期結束。

日本首相官邸方面8月27日表示，政府在8月28日下午1點起將召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議，然後安倍晉三將於下午5點起在官邸見記者。

共同社報道，安倍晉三將講述防備疫情與流感的應對措施，也考慮提及自己目前的身體狀況，還可能談到自民黨高層人事調整、內閣改組等議題。

↓更多日本首相安倍晉三以往出席公開場合的照片，請點擊放大觀看：

+ 7 + 7 + 7

安倍晉三8月6日和8月9日曾分別在廣島、長崎舉行短暫記者會，對上一次在官邸召開記者會則是在6月18日。他8月17日和8月24日到慶應大學醫院就診後，日本媒體流傳他身體欠佳的消息，引來關注。

彭博社同日報道，菅義偉在當天接受採訪時稱，安倍晉三將能夠擔任自民黨領導人至任期結束，他表示看不到安倍狀況有變化，認為「他將沒有問題。」安倍擔任自民黨總裁的任期將在2021年9月結束。

↓更多有關日本首相安倍晉三的資料及圖片，請點擊放大觀看