安倍未承認身體出問題　美媒：健康轉差因日本頑強拼搏心態所致

日本首相安倍晉三近日備受關注，在上周休3天暑假並用其中一天入院健檢後，有關他健康出狀況的傳言便甚囂塵上，之後他在破連續執政天數紀錄的24日這天又到醫院報到，更是引發高度關注，反對黨甚至質疑他是否能繼續擔任首相，美媒則認為安倍之所以身體欠安，全因一種名為「gambaru」（頑張る，意為咬牙努力堅持下去）的頑強拼搏心態所致。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，安倍在熱浪中休息幾天引起的骨牌效應，突顯日本人對gambaru的執着。該字詞是個幾乎無法翻譯的概念，意為盡最大努力，堅持度過最艱難的時期。

安倍24日去完醫院後走進首相官邸時說：「我會回去工作，試着gambaru（繼續努力）。」gambaru這一心態瀰漫於整個日本社會，日本社會認為，對目標的追求比結果來得更有意義。

65歲的安倍在休假前曾連續工作147天，日本政府發言人菅義偉被問及此事時回答：「首相堅持他應在崗位上親自領導。」

長期以來，安倍一直受潰瘍性結腸炎所苦。許多人擔心，新冠肺炎疫情在全球大流行帶來的壓力，以及他的健康問題最終讓他身體出現狀況。這也讓人回想起2007年，當時安倍曾以健康為由突然辭職。

日本上智大學政治學教授中野晃一表示，媒體對安倍潛在健康問題的廣泛報道，以及這些問題出現前的長時間工作，都讓安倍能宣傳自己一直堅持到身體無法承受為止。「在許多方面來看，這是他最光榮的卸任方式。」

中野晃一還說，這也將讓安倍及他所屬自民黨能不被外界批評說，首相竟在經濟和健康危機最嚴重之時拋棄民眾。

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安倍不願承認自身健康出問題，跟他政府處理疫情時態度一樣，及只有到不得不的情況下才會採取行動。

長期研究日本政治的哈里斯表示，即使安倍健康狀況惡化，也可能會繼續硬撐下去。

即將出版新書《the Iconoclast: Shinzo Abe and the New Japan》（勇於突破傳統者：安倍晉三與新日本，暫譯）的哈里斯說：「在克服2007年辭職的羞辱，以及承認嚴重腸胃不適是辭職原因之一後所遭受的嘲笑後，安倍無疑地決心避免類似情況發生。」

某種程度上，安倍的這種決心也可能是因為希望挽救「安倍經濟學」，但與此同時，他的健康隱憂卻也諷刺地提醒人們，日本長期存在的「過勞死」惡名。安倍政府一直試圖洗刷這一恥辱。日本政府在2016年的調查發現，五分之一日本勞工有過勞死風險。

安倍鼓吹「工作風格改革」，是日本重生的必經之路，其中包括讓更多女性投入勞動力市場，一些改變跡象雖已出現，但日本仍一直以要求員工長時間工作的嚴苛職場文化而臭名昭彰。

在歐洲工作20年的退休花商今田真理說，在歐洲，有個漫長的暑假是個值得驕傲的事情，但在日本，忙碌則被視為成功的標誌。

安倍似乎是這一信念的縮影，他從今年1月開始連續工作近150天，拼命地控制疫情以及挽救被延至明年舉行的東京奧運會。

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