安倍晉三決定辭任首相　上月中健康開始惡化　拒評繼任人選

日本首相安倍晉三連續兩周到醫院接受檢查，健康狀況引起關注。日本放送協會報道，安倍基於健康理由計劃辭職。安倍8月28日舉行記者會，交代身體狀況，正式宣布辭去首相職務。

安倍晉三首先談到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，指日本已經提高檢測能力，準備應付冬季疫情。他也提到國家安全問題，指出來自朝鮮的威脅。

安倍之後交代自己的身體狀況。他指，自己第一次拜相時因為潰瘍性結腸炎突然辭職，造成很大困擾，後來近八年一直安然無恙。安倍6月於身體檢查發現有復發的跡象，後來開始用藥。之後上月中情況惡化，需要服用新藥。本周初再到醫院檢查，雖然藥物起作用，但要繼續接受治療。他指出，首相責任重大，不想因為病情導致決策錯誤，決定辭任。安倍屆期原定2021年屆滿。

安倍透露，曾打算繼續擔任首相，但沒法保證身體狀況好轉，加上國會9月重開，決定此時辭職，避免出現權力真空的情況。

安倍為未能履行職務從心底致歉。他表示，下任首相繼任前，將繼續執行職務。對於下任首相人選，安倍指出，自民黨管理層將安排選舉新任黨魁，自己不宜談論，但認為繼承者應該繼續努力抗疫。

對於未來仕途，安倍表示不會從此退出政壇，希望繼續以眾議員身份參與制定政策，應用過往的經驗。

安倍任內致力修憲，但未有成事。他回應記者提問時，指自民黨已經有共識，遺憾是輿論未準備好討論修憲問題，因此未能取得進展。他指，國會應該討論修憲問題，他將以眾議院身份推動討論。

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安倍8月17日前往位於新宿的慶應義塾大學醫院，24日再到醫院。有傳安倍曾於辦公室吐血，不過內閣官房長官菅義偉否認。副首相麻生太郎曾表示，安倍晉三已經連續工作147日，恐怕是積勞成疾。

2006年，安倍首度拜相後接近一年，因為壓力太大致使大腸炎復發，於是宣布辭去首相及自民黨總裁之職。宣布辭職次日，安倍便入院接受治療，其後短暫退隱政壇，約一年後才復出參與眾議院選舉。

直到2012年，安倍第二次拜相，由2012年12月26日開始，至2020年8月24日連續執政2799日，打破外叔公前首相佐藤榮作連續執政2798日的紀錄，成為日本史上連續在任時間最長的首相。