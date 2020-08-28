安倍晉三施政回顧　疫情抹走安倍經濟學成果　修憲願望未了

連續執政時間最長的日本首相安倍晉三8月28日基於健康惡化即將宣布辭職。2006年首度拜相的安倍因為患有潰瘍性結腸炎一度退隱休養，約一年復出，直到2012年12月再度拜相。在位逾七年，安倍為日本留下的政治遺產有什麼？

安倍經濟學：疫情抹走成果

為了拯救日本經濟，安倍推行「安倍經濟學」，實行大膽的貨幣寬鬆和財政支出政策。不過隨中美貿易戰開打，加上日本上調消費稅打擊商界和消費者意欲，安倍的如意算盤未完全打得響。

受到疫情影響，日本錄得有紀錄最大規模的經濟衰落，連續三季下跌導致實際本地生產總值跌至十年以來最低水平，抵銷「安倍經濟學」帶來的增長。有評論指，面對人口老化和減少的問題，安倍過於依賴貨幣寬鬆和財政支出政策，忽略「第三支箭」的結構改革。

國防：致力修憲卻未成功

安倍上任後增加國防開支，並於2014年重新演譯戰後憲法，容許自衛隊自第二次世界大戰後首次於海外作戰。翌年，安倍推行立法，為行使共同防衛權利或盟國遇襲時協防解禁。安倍一直希望修改憲法，將自衞隊明確寫進憲法第九條，但未有如願。

圖為2014年11月10日，日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平於北京舉行的亞太經濟合作組織會議期間見面。（Reuters）

外交：謹慎處理中日關係

安倍任內嘗試改善中日關係，並維持謹慎態度，但兩國對釣魚台爭議未有退讓，近月香港問題也導致關係趨向緊張。至於日韓則因為戰時問題交惡，升級成為貿易糾紛，目前仍然停滯不前。他曾參拜靖國神社也引起中韓不滿。

尚未出任首相時，安倍對朝鮮綁架日本人擺出強硬立場，但如今仍然未有重大進展。至於日俄的領土爭議同樣未見突破。而跟安倍最友好的，大概就是一起打高爾夫球的美國總統特朗普（Donald Trump）。

疫情：被斥嘆慢板

日本疫情反覆，安倍也被指摘過於重視經濟而輕視公共衛生問題。疫情初期，安倍被抨擊嘆慢板，遲遲未肯發布「緊急事態宣言」，派口罩也因為尺寸太小和品質欠佳被批評。安倍夫人另外被揭發不理疫情到神社參拜。到後來疫情反彈，政府強推旅遊計劃，亦被炮轟。

安倍曾經歷「森友學園」、「加計學園」風波和「賞櫻會」醜聞風波。最新有前法務大臣河井克行和妻子兼參議員河井案里涉嫌賄選被捕，安倍支持度下跌。共同社上周的民調結果顯示，安倍支持度從前一個月的38.8%跌至36.0%，為2012年第二次拜相以來第二低。