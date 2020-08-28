【安倍晉三辭職】韓俄德表遺憾　默克爾稱與日本首相合作良好

日本首相安倍晉三8月28日因潰瘍性大腸炎復發而宣布辭職。數國領袖對此表示遺憾。俄羅斯發言人形容安倍和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的工作關係非常好。德國總理默克爾（Angela Merkel）亦表示，與安倍合作非常良好。

中國外交部發言人趙立堅在記者會上指，這是日本內部事務，中方不作評論。他說，中日兩國互為近鄰，中方願與日方一道，繼續推動中日關係不斷改善發展。

韓國青瓦台發言人姜珉碩28日對安倍辭職一事表示遺憾，並祝願他早日康復。姜珉碩說，作為日本在任時間最長首相，安倍晉三取得很多有意義的成果，尤其對發展韓、日兩國關係發揮重大作用。

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俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說，克宮對安倍決定辭職感到遺憾。他形容安倍和俄羅斯總統普京的工作關係非常好。

台灣總統府發言人張惇涵表示，台灣總統蔡英文感謝安倍晉三長年來對台的堅定支持，以及對於推進台日關係的貢獻，蔡英文由衷盼望安倍晉三早日恢復健康。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）28日於Twitter發文，稱安倍晉三為他的國家和全世界成就偉大的事業，英日關係在安倍領導下在貿易、國防及文化聯繫日漸增強。

德國總理默克爾對安倍離職表示遺憾，並祝願他健康。默克爾說，她與安倍合作非常良好，安倍一直致力於為多邊主義而奮鬥。