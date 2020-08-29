中國研究員美國被捕遭控摧毀證據 涉竊取敏感軟件或技術數據

美國司法部8月28日表示，已逮捕一名涉嫌竊取敏感軟件技術數據或是敏感軟件的中國籍男子。部門發聲明稱疑犯現年29歲，是加州大學洛杉磯分校的研究員。

路透社28日引述司法部的聲明指出，住在加州阿爾漢布拉（Alhambra）、現年29歲的關磊（Guan Lei，音譯）是加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究員， 就讀機器學習演算法。美國聯邦調查局（FBI）在一旁進行監視的探員7月看見他將一個已壞的電腦硬碟棄置在公寓外的垃圾桶。

他是曾經接受調查人員訪問，之後企圖丟棄硬碟，並企圖登上一部飛往中國的客機。

圖為2017年5月11日鏡頭下的美國加州大學洛杉磯分校校園。（Getty）

聲明說，關磊正受到調查，他被指可能已將美國敏感軟件或科技數據傳送給中國的國防科技大學，並且在申請簽證以及與聯邦探員面談時，不實地否認他和中國軍方的關係。

關磊曾在國防科技大學就讀。

FBI在7月開始調查他，懷疑他從事簽證欺詐以及可能將美國的敏感軟件或技術數據傳送出去。不過他後來被控以的罪名，是摧毀證據。

聲明說，關磊8月28日首次出庭，預料9月17日提審（arraignment，又稱過堂 )。摧毀證據的刑事重罪最高可判處監禁20年。