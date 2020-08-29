中國外長王毅訪問法國　冀年內完成中歐投資協定談判

中國國務委員兼外交部長王毅8月28日在巴黎會晤法國總統馬克龍（Emmanuel Macron），轉達國家主席習近平的口信，表示願同法方認真落實兩國元首達成的重要共識。他同日和法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）會面，表示希望年內完成中歐投資協定談判。

王毅轉達習近平致馬克龍的口信，並轉交習近平贈送的書籍。王毅說，中歐始終是合作夥伴，不是競爭對手，雙方共識遠大於分歧。中方讚賞馬克龍主張歐洲要加強戰略自主，在當今單邊主義與保護主義抬頭形勢下，中歐應共同維護多邊主義理念，維護國際關係基本準則，打造開放型世界經濟體制。

馬克龍歡迎王毅訪問法國和歐洲，法方高度讚賞中方將新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗作為全球公共產品的承諾，願深化兩國抗疫合作，規劃好下階段歐中重要交往和政治議程，並期待早日再次訪華。

王毅和博納會面期間表示，中歐作為世界上的獨立力量，共同利益遠大於分歧，中歐是夥伴，不是對手。在當前單邊主義、保護主義抬頭形勢下，中歐應當攜手舉起多邊主義的旗幟，共同維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以世貿組織為代表的自由貿易體制。

王毅指出，中方願同法方和歐方謀劃好下階段高層交往，推進包括應對氣候變化及數字經濟在內領域合作進程，年內完成中歐投資協定談判，推動中歐關係取得更大發展。

王毅8月25日至9月1日對意大利、荷蘭、挪威、法國和德國進行正式訪問。