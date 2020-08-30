毛里求斯逾7萬人示威　不滿政府處理日本貨輪漏油事件手法

毛里求斯首都路易港（Port Louis）8月29日有多達7.5萬名民眾上街抗議，不滿政府在處理日本貨輪若潮號（MV Wakashio）在毛里求斯外海觸礁擱淺漏油一事上遲緩導致污染擴大。

海洋安全專家勞蕾特（Jean Bruneau Laurette）號召民眾上街抗議，他已成為膽敢反對總理賈格納特（Pravind Jugnauth）的眾多英雄之一。勞蕾特表示，毛里求斯政府掩飾燃油外洩真相。他已提出訴訟，控告環境部。

法國媒體的記者表示，高達7.5萬名群眾聚集在路易港市中心大教堂前的廣場上，這是40年來最大規模的示威。

許多抗議民眾穿上代表哀悼的黑色服飾。若潮號附近發現至少34隻瓜頭鯨死亡或重病後，民眾的憤怒沸騰到極點。儘管漁業部長莫杜（Sudheer Maudhoo）已表示，牠們身上或呼吸系統內沒有碳氫化合物殘跡，但仍無法平息民眾怒火。

一名35歲的示威者告訴法國媒體：「這場集會是要傳達一項訊息，告訴賈格納特，他已搞砸。」反對黨毛里求斯戰鬥黨（MMM）第2號人物古恩（Ajay Gunness）表示：「這是首次，公民示威抗議能聚集這麼龐大的人群。」許多抗議民眾手持國旗和高唱國歌，並要求賈格納特下台。

若潮號7月25日在毛里求斯東南部觸礁，外洩逾1000噸重油等燃油至海面上，污染紅樹林和危害一些瀕危物種。若潮號斷裂成兩截後，較大部分船身被拖至深海處沉沒，但較小部分船身仍擱淺在珊瑚礁上。

日本貨輪若潮號漏油所造成的嚴重生態災難：

毛里求斯人口約130萬，其經濟極度仰賴觀光業，當地很多人靠觀光業和漁業維生。政府及來自日本和英國的專家，仍在調查重油外洩對當地造成生態損害的真正程度。

賈格納特否認在處理燃油外洩事故上犯下任何失誤。