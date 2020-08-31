【新冠肺炎】美國企業失血難止　停薪留職者Furlough後恐丟飯碗

美國客戶關係管理平台Salesforce、美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）及可口可樂（Coca-Cola）自8月25日起先後宣布會再削減人手。美媒8月28日引述業內人士稱，美國很多停薪留職的僱員或將發現自己「無工可返」。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國沒有消退的跡象，美國企業看來要為持續更久的新冠危機作打算。

《華爾街日報》28日報道引述美國人力資源公司Randstad RiseSmart在8月25日公布的調查，顯示47%在疫情下選擇讓員工放無薪假或遣散員工的美國僱主，正考慮在未來12個月內削減更多人手。

該報引述美國人力資源公司加斯托公司（Gusto）的數據科學主管斯滕伯格（Daniel Sternberg）稱，很多在春季開始放無薪假而仍未被召回工作崗位的僱員，很有可能會「無工可返」。因很多小企業只是局部重開，或縮減重開計劃規模，銷售額亦大不如前。

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疫情令賭場、餐廳及娛樂場所等需要關閉或改變營業方式。因此經營賭場及渡假村的美高梅、一半的銷售額來自餐廳、體育館及電影院等場所的可口可樂，還有協助企業管理客戶服務的Salesforce收入大減，因此需要做出人事調動。美國航空（American Airlines ）及美國聯合航空（United Airlines）亦稱，若政府不向他們提供更多金援，他們需要令更多員工放無薪假以及遣散更多人。