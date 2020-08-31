美國波特蘭槍擊案　特朗普與拜登就事件隔空對罵

美國俄勒岡州波特蘭市8月30日發生槍擊事件，兩黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）同日隔空對罵，特朗普指責是民主黨容許城市遭破壞，拜登則反駁指是特朗普鼓吹暴力發生。

圖為8月29日，波特蘭發生槍擊案後，警方及醫護人員趕到現場搶救。（Reuters）

波特蘭市8月30日發生槍擊案，有極右組織團體與反歧視黑人的示威者發生衝突，混亂間一名極右支持者遭示威者槍殺。

特朗普其後在個人Twitter連番貼文，批評民主黨市長惠勒（Ted Wheeler）容許城市「遭受破壞與死亡」，又形容在如此「極左分子」的市長下，波特蘭市永遠不能恢復原狀，指責拜登不願意領導。

拜登則反駁指自己譴責任何形式的暴力，是特朗普不顧一切鼓吹暴力。他又稱特朗普可能覺得在Twitter貼文可以令他變得強大，特朗普未能勸籲不同政見的人停止衝突，足見他的軟弱，質疑特朗普如何令美國變得安全。

副總統彭斯（Mike Pence）在共和黨全國黨代表大會上，稱在拜登的領導下美國將不可能安全。拜登其後反駁指美國在特朗普領導的4年以來，令國民分裂，又指責特朗普從未譴責過行使暴力的白人至上主義者。