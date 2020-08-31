日本下任首相須解決多項「重大議題」 　誰接棒都將面臨艱困一年

財經網站CNBC報道，根據總部位於倫敦的政治風險諮詢機構Teneo Intelligence副總裁哈里斯（Tobias Harris），下任日本首相不管是誰，都將面臨「艱困的一年」，必須解決多項形勢緊迫的「重大議題」。

哈里斯說，這包括「公開辯論」日本國安戰略和新的國防計畫準則，以及就駐軍分攤費用等問題與美國進行談判。他提到11月美國大選時說：「下任日相也必須做好準備，或者與連任的特朗普交涉，或是過渡到新政府，任何一種都將耗費他或她的大量心神。」

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）亞洲分析師Waqas Adenwala周一（31日）警告，安倍下台可能讓日本陷入「政治真空」。他說：「相對於上屆政府的動盪，安倍政府的特點是強有力的領導和政治安定。自民黨內部的團結將惡化，因為各派系領導人將試圖提拔自己人。」

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慶應義塾大學教授谷口智大表示，目前「很難說」誰能繼任安倍成為下任首相。

根據共同網民調，曾任日本防衛廳長官的自民黨前幹事長石破茂目前人氣最高。其他呼聲高的候選人包括因為手持「令和」年號字板、被稱為「令和大叔」的內閣官房長官菅義偉，他被外界認為是「認真勤奮的政治人物」，在國內政策上是安倍的左右手。

然而， 牛津經濟研究院（Oxford Economics）日本部門主管長井滋人說，不管誰上任，只要疫情的影響持續，日本的經濟政策很可能「沒變化」。

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長井說：「全國大選逼近，執政自民黨的繼任者別無選擇，只能繼續採取積極的財政政策來保護弱勢和企業免於史無前例的災難，反對派也不會反對。」

在此同時，經濟學家認為，日本央行將繼續「不惜代價」，支持企業融資和金融市場的穩定。

長井補充說：「至於長期的結構性問題，例如因應高齡化而進行的財政整頓，現在並非啟動任何新舉措的合適時機。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】