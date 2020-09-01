【美國大選】兩派示威之火愈燒愈旺　特朗普拜登「趁熱」攻擊政敵

美國有非裔人士在警察執法期間疑死於過度武力或受傷，引發多地示威。美媒8月30日報道，種族公義、示威及暴力等已再成為美國大選競選活動的中心議題。

《華爾街日報》30日報道，兩黨全國黨代表大會結束都後，總統特朗普（Donald Trump）及民主黨候選人拜登（Joe Biden）過去的周末就有關示威的問題隔空爭辯。

拜登的陣營在這議題上的策略，主軸看來是想指出特朗普身為總統，不會解決到示威背後的種族歧視及警察過暴力執法問題。這從他31日將到賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的演講主題中可見一斑：「身在特朗普（管治）的美國中，你安全嗎？」

民主黨競選陣營選擇以行動擺出更走入人群、捍衛美國價值的姿態。拜登與其副手賀錦麗（Kamala Harris）親身與被警察槍傷的非裔男子布萊克（Jacob Blake）的家屬對話。此外他的團隊也表現出，尋求將暴力行為與大部分和平示威者區分開來。

美國示威：美國明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德6月疑死於警察過度武力執法，在全國多處掀起示威浪潮。在威斯康星州非裔男子布萊克8月23日遭警連開7槍後，事件為示威帶來新的動力，也成為美國兩黨總統候選人須予應對，以及就此進行拉票的議題。圖為2020年8月25日，基諾沙市民眾上街示威，就布萊克事件抗議。（AP）

兩候選人「法治之爭」

拜登29日不點名地批評特朗普稱，將美國軍隊當成私人民兵，並利用他們來侵犯民眾權利，這不是法治。法治也是特朗普常掛在嘴邊的「關鍵字」。他在這個夏季已在Twitter上將「法治」這詞發了逾45次。

在共和黨代表大會上一些講者、包括特朗普譴責俄勒岡州波特蘭的示威後，支持及反對特朗普的兩派對壘式示威開始出現。此前數月都有類似情況，但出現疑似有人開槍傷人或殺人的情況，是前所未見。

從白宮官員稱預期特朗普9月1日會到威斯康星州與執法人員見面以及他會視察在示威中被破壞的地方，外界可以想像，他屆時倘若發言，大概也會貫徹其「撐警」與「譴責示威者」的立場。他或會繼續指控示威有多不好，以及重申要通過執法來恢復秩序。

《華爾街日報》在8月30日的報道中指出，特朗普在這個議題上「高舉」法治背後的盤算，他們希望將事情聚焦在「法治」，有助在未決定投票意向的選民以及那些已與特朗普漸行漸遠的鄉郊選民當中，提升這位共和黨總統候選人的支持度。

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