庫什納乘搭首班以色列客機抵阿聯酋　再次呼籲巴勒斯坦加入談判桌

美國白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）及國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）8月31日乘坐由以色列飛往阿聯酋首班客機抵達阿布扎比。庫什納再次呼籲巴勒斯坦加入和平談判。

圖為8月31日，美國高級顧問庫什納（Jared Kushner）與以色列多名官員，前往阿聯酋與國家安全顧問阿勒納哈揚（Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan）會面。（Reuters）

庫什納表示巴勒斯坦不應「糾纏過去」，呼籲他們應來到談判桌上，稱和平已為他們準備就緒。

以色列與阿聯酋恢復正常關係，首班來往兩地客機在8月31日起飛，庫什納與奧布萊恩，聯同以色列官員團隊乘坐客機抵達阿聯酋首都阿布扎比。這是首次有以色列客機穿越阿拉伯領空，也是首班自以色列直航阿聯酋的航班。

美以官員訪問阿聯酋行程預定兩天，商討安排以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan）前往華盛頓舉行簽署協議儀式。據報有關儀式最快在9月舉行，並被視為特朗普的一項重要外交成就。

巴勒斯坦反對美國做法，同時指責阿聯酋與以色列建交是背叛。巴勒斯坦擔憂有關做法會破壞阿拉伯國家，要求以色列撤出被佔領領土，並接受巴勒斯坦建國，以換取與阿拉伯國家恢復正常關係的長期共識。

巴勒斯坦政府首席談判員埃雷卡特（Saeb Erekat）在個人Twitter上指責，和平不是為犯罪和逼迫正常化的虛詞，又稱拒絕巴勒斯坦的生存權利，與實施種族隔離政策不會帶來和平。