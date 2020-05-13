【新冠肺炎】白宮高級顧問庫什納：過早重開經濟或有風險

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情打擊美國經濟，因此當地希望可以盡快恢復經濟活動，白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）5月12日承認，太快重開經濟可能會有風險。

庫什納接受《時代雜誌》TIME100 Talks訪問時表示，任何事都會有風險，但總統特朗普（Donald Trump）背負3000萬名美國民眾受到抗疫措施而失業的負擔，因此認同外父特朗普及其他白宮高層帶領國家走出經濟谷底的決定。

現時美國的失業率迫近15%，重開經濟確實可以改善情況，但美國國家過敏症和傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任、白宮傳染病專家福奇（Anthony Fauci）同日強調，部分重開經濟州份未達白宮提出的標準，貿然恢復經濟活動可能導致確診個案急升，令抗疫工作白費。

庫什納認為福奇的說法，但指總統及州長等民選官員在聽從專業人士意見的同時，亦要權衡其他因素。他表示，這場疫情是一個悲劇，任何人命損失都是過多，但他覺得白宮一直努力實施抗疫措施，令美國的疫情不至於變得更惡劣。

白宮高級顧問庫什納認為，重建經濟勢成為11月總統大選的關鍵議題。（Reuters）

至於疫情會否導致11月的總統大選延期，甚至打擊外父特朗普的勝算，庫什納指自己不能決定推遲大選一事，但現時仍然以如期舉行為目標，並希望屆時全國有足夠病毒測試和措施，阻止將來再爆發疫情。庫什納亦不認同特朗普在民調落後於民主黨前副總統拜登（Joe Biden）的說法，指特朗普非常期望與對手公開辯論，並預計「相信誰可重建經濟」會成為大選主要議題。

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