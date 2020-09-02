蓬佩奧：冀美國校園的中國孔子學院年底前全部關閉

對於中國外交部長王毅8月底對「新冷戰」發出的警吿，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月1日回應有關說法，並對中國發出兩個威脅，包括今年年底前全部關閉美國大學園內的孔子學院，以及美國近期將對中國企業採取進一步行動。

路透社9月1日報道，蓬佩奧1日向霍士商業頻道（Fox Business Network）表示，他希望美國大學校園內的中國孔子學院文化中心能在今年年底前全部關閉。

蓬佩奧說：「我認為每個人都看到了與他們（孔子學院）相關的風險。」蓬佩奧指責中國政府資助的孔子學院在美國大學招募「間諜和合作者」。

蓬佩奧說：「我認為這些機構能看到這一點，我希望我們能在今年年底前把它們（孔子學院）全部關閉。」

8月13日，蓬佩奧宣布把孔子學院美國中心指定為外國使團。美國國務院在聲明中指出，「這（孔子學院美國中心）是擴大北京的全球宣傳和惡性影響行為的實體。孔子學院是由中國出資，是中國共產黨全球影響力和宣傳機器的一部分。」

被問及對中國國務委員兼外交部長王毅8月發出的有關中美需要避免新冷戰的警吿有何看法時，蓬佩奧說：「用冷戰做比喻有一定相關性，但中國的挑戰是不同的。」

蓬佩奧說：「這與冷戰不同，我們面臨的挑戰是一個有14億人口的國家。挑戰是不同的，今次是經濟挑戰。」

蓬佩奧提及特朗普（Donald Trump）政府為限制中國電訊業巨頭華為公司等中國企業的活動而採取的行動時，表示預計還會有進一步的行動。

蓬佩奧說：「我認為，在未來的幾天和幾個星期裏，我們將看到美國以非常嚴肅的方式面對這個問題，這一切都是為了美國的經濟利益。」