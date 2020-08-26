蓬佩奧成75年來首位國務卿在黨代表大會發言　為特朗普助威惹爭議

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）成為了美國過去至少75年來首位在黨代表大會上發言的國務卿，公開支持現任總統特朗普（Donald Trump）連任。他的發言惹起爭議，同時也讓人猜想他是否正為自己的未來更上一層樓的仕途鋪路。

圖為8月25日，美國白宮外的電視正播放蓬佩奧（Mike Pompeo）的演說。（Reuters）

↓共和黨全國黨代表大會第二天，特朗普夫人梅拉尼婭演說情況：

蓬佩奧在共和黨代表大會開始時，正身處中東出訪以色列，因此他的講話是預先錄製的。而他在錄影的背景，也很明顯不是在美國，而是耶路撒冷。

蓬佩奧在演講中讚揚了特朗普（Donald Trump）的外交政策，稱特朗普的政策「讓自己的家人更安全」。蓬佩奧稱因為特朗普的美國第一政策，讓美國人的自由得以維持。

蓬佩奧特別點名批評中國，稱特朗普成功阻止了中共的「掠奪式擴張」，並稱特朗普成功讓中國為其掩蓋新冠病毒疫情負責。

蓬佩奧還讚揚特朗普的朝鮮政策，稱其成功讓金正恩停止核試和試射遠程彈道導彈。同時蓬佩奧還稱特朗普成功讓北約的聯盟更加強大。

國務院聲稱沒參與其中

蓬佩奧這次的演說，打破了美國75年來的傳統。雖然蓬佩奧不是第一位內閣官員在黨代表大會上講話，但卻是第一位國務院外交官員直接出席政治宣傳活動的。

國務院發言人表示，蓬佩奧這次的講話沒有用到任何國務院資源，以說明國務院與這次演說無關，蓬佩奧的講話僅代表他自己。然而這仍違反國務院內部規定，在2019年12月發布指引，提醒員工不可參與大會或競選活動。

同時，民主黨已表明會就蓬佩奧有否違反《哈奇法》（Hatch Act）作出調查。1939年的《哈奇法》（Hatch Act）限制聯邦、州或地方政府僱員參與政治活動。

但除此以外，有分析指蓬佩奧這次的演說另有目的。美國《紐約時報》分析指出，蓬佩奧一直都是一個有野心的政客，他的演說，是在為自己未來有機會競逐總統鋪路。

↓共和黨全國黨代表大會首天，小特朗普與其女友的演講：

文章特別點出蓬佩奧這次出訪的背景，蓬佩奧稱讚特朗普成功讓以色列與阿聯酋關係正常化，指這成就將成為歷史的一頁。但事實上，特朗普最初的目的是解決以色列與巴勒斯坦的問題，創造「世紀外交」，但明顯目前未能達到。

文章引述前總統奧巴馬（Barack Obama）期間，負責中東政策事務的前副國務威特斯（Tamara Cofman Wittes）表示，蓬佩奧在以色列的講話，是向共和黨的福音派講話。威特斯指這可能是為特朗普，也可能是為自己的，讓美國在以色列的外交成就，為自己記下一功。