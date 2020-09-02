特朗普：TikTok要在限期前放售　須支付美國一筆「好的賠償金」

中國企業字節跳動（ByteDance）旗下短片應用程式抖音海外版TikTok收購案仍在談判當中。美國總統特朗普（Donald Trump）9月1日表示，TikTok的收購交易必須在9月15日前完成，同時美方需獲一筆「好的賠償」，因TikTok轉售成功應歸功美國。

圖為8月24日，北京一個掛着抖音廣告海報的車站。（Reuters）

特朗普9月1日回應記者提問有關TikTok收購談判時，強調收購交易必須在9月15日前完成，否則TikTok要停止營運。特朗普同時稱美方需獲一筆「好的賠償」，形容收購計劃就像地主及租戶之間的租賃，指出TikTok的成功應歸功美國。

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彭博社報道指出，目前未知特朗普所稱的賠償名義，金額多少及如何支付，而這需由財政部處理。報道引述消息人士指出，特朗普政府已在研究相關的支付方法。根據美國海外投資委員會（CFIUS）評估，有關金額不會超過30萬美元，但特朗普或認為有關金額不足夠。

目前微軟（Microsoft）正聯同沃爾瑪（Walmart）共同向TikTok洽談收購，甲骨文（Oracle）亦聯同其他投資公司參與交易談判。