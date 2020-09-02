【中印衝突再起】雙方避談傷亡　傳一名印度軍人死亡

中印邊境局勢再升溫，兩軍在班公湖（Pangong Tso）南岸發生磨擦，雖然雙方都避談傷亡人數，但傳出有一名印度軍人死亡。

中印邊境緊張局勢再度升級，有媒體在2020年9月1日報道，印軍再有人員死亡。（AP）

西藏流亡議會議員Namgyal Dolkar Lhagyari於9月1日向媒體表示，印度特種部隊的一名藏族士兵在與中國軍隊在喜馬拉雅邊境的最新對峙中喪生，在8月29日晚上的衝突中死亡，另有一名印度特別邊境部隊（Special Frontier Force）的成員在行動中受傷。目前中印雙方都沒有宣布任何傷亡。

印度《商業標準報》9月2日也報道稱，在事件中，特別邊境部隊的丹增（Nyima Tenzin）死亡，印度軍隊9月1日將他的屍體交給了他的妻子和3個孩子。

本輪中印緊張局勢始於5月初。6月15日，兩軍在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生致命衝突，導致人員死亡，印軍死亡20人，中方未公布具體傷亡數字。雙方外交和軍方高層會談後，局勢有所緩和，但班公湖北岸地區仍是僵局的最大症結。就在中印就班公湖北岸的對峙局勢進行談判期間，班公湖南岸局勢又驟然升温，兩軍在該地區也開始對峙。

印度國防部8月31日發表聲明說，2020年8月29日夜間至30日凌晨，中國人民解放軍違反先前在拉達克東部對峙期間經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁軍事行動改變現狀。聲明稱，印度軍隊先發制人，在班公湖南岸採取措施加強印度陣地，挫敗中國單方面改變地面事實的意圖。