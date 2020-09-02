一分鐘看世界｜特朗普護航開槍者、菅義偉拜相？中印衝突走向何方

今天是9月2日星期三，以下是你需要知道的國際新聞：

特朗普護航17歲開槍少年

美國示威風波未息，美國總統特朗普特朗普（Donald Trump）為其支持者里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）辯護，拒絕譴責他開槍造成2死的行為，特朗普的回應被視為對暴力事件標準不一，譴責示威者的暴力同時，卻對自己支持者的暴力辯護。共和黨與民主黨兩邊陣營繼續互相指責，拜登指責特朗普煽動種族仇恨，令美國不安全，種族公義、示威及暴力等話題，已再成為美國大選競選活動的中心議題。

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+ 7 + 7 + 7

菅義偉拜相呼聲高

日本首相安倍晉三以健康為由宣布辭職後，誰是接班人引來熱議，目前外界料會出現3強鼎立局面，即內閣官房長官菅義偉、自民黨政務調查會長岸田文雄與前幹事長石破茂，其中又以菅義偉呼聲較高，盛傳他已取得黨內多個派系支持，且自民黨決定簡化流程選出新一任領袖，也有利菅義偉，不利石破茂。但分析也認為，日本下任首相須解決多項重大議題，誰接棒都將面臨艱困一年。

中印衝突

中印兩方在邊境再起衝突，據印度媒體報道，印方向邊境增兵，又拆除中方的攝影鏡頭與監控設備等，至於中方則向印方提出嚴正交涉，但兩方之後對衝突的描述有顯著差異。在這次中印衝突升溫之際，不如來看看在班公湖地區的72小時究竟發生了什麼......（按此閱讀更多）

美國：將與台建立經濟對話

中美關係繼續緊張，美國政府宣布將與台灣建立新的雙邊經濟對話外，並解密列根（Ronald Reagan）時代向台灣做出的6項安全保證。另一邊廂，美國務卿蓬佩奧直接指，特朗普會有新行動限制中國學生及研究員赴美，在此之際，美國一間大學近日宣布驅逐受中國國家留學基金委員會資助的公派訪問學者和留學生，限制他們在一個月內離境。

在這場中美角力中，大眾焦點還有TikTok，根據美媒所指，TikTok已就出售美國、新西蘭、澳洲業務選定買家......（按此閱讀更多）

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+ 8 + 8 + 8

Facebook禁轉發新聞？

澳洲計劃立法要求Facebook和Google按照版稅形式制度，就轉發新聞資訊向本地傳媒付費。Facebook表示，如果通過立法，將禁止澳洲用戶於旗下社交平台分享新聞內容......（按此閱讀更多）

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