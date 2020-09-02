【美國大選】惡搞拜登受訪時「睡着」影片瘋傳　白宮主管趁機亂傳

網絡經常出現假消息，臨近美國大選，更有不少針對候選人的假圖、假新聞。一段民主黨總統候選人拜登在接受電視直播訪問時「睡着」的影片近日就在網絡瘋傳，獲網民分享次數超過1.3萬次，白宮社交媒體主管斯卡維諾（Dan Scavino）也趁機轉載。 此事引起網民討論拜登是否適合管治國家，但這段影片其實是有人惡搞的合成影片，斯卡維諾的轉載行為遭受批評。

從影片中可見，一名節目主持人正訪問拜登，但拜登卻低頭並閉上眼睛，片中更傳出鼻鼾聲。主持人對拜登說：「醒來吧！」片中的電視台字幕寫着「正在播出：拜登」、「此次選舉的重要性」。

但這影片並非真實，路透社2日報道，涉事影片由兩段影片合成。有關拜登的畫面，其實來自一段8月28日前國務卿希拉里（Hilary Clinton）與拜登視像通話的影片。至於有關節目主持人的畫面，則來自她2011年訪問美國歌手貝拉方特（Harry Belafonte）的片段。

始作俑者辯稱是開玩笑

「罪魁禍首」、Twitter用戶@damonimani向路透社承認，這段影片是由他剪輯，他將兩段影片合成並加上音效。他辯稱這是開玩笑，又稱自己是一名藝術家，把狂野想像力放進自己的作品。

但有部分網民以為影片是真實的訪問片段，並因此認為「他（拜登）不能管治美國」。有人更不相信影片是偽造，質疑有人要掩飾拜登的行為。

白宮社交媒體主管斯卡維諾（Dan Scavino）在事件中也趁機轉載影片，93歲歌手貝拉方特（Harry Belafonte）9月1日發聲明批評斯卡維諾的行為，並呼籲選民用選票把「他們」踢走。

↓↓↓想看選舉重要日子，請點擊放大觀看：