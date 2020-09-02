【美國大選】選民投票方式不同　選舉夜特朗普或有大勝假象

美國在11月3日舉行總統選舉，受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，很多選民會選擇郵寄投票，選舉結果或當晚也無法出爐。民主黨數據及分析機構認為，大選當晚的計票結果可能對美國總統特朗普（Donald Trump）有利，但是民主黨候選人拜登（Joe Biden）可能最終會贏得選舉。

美國Axios網站9月1日報道稱，民主黨數據及分析機構Hawkfish向Axios表示，即使在全部計票結果出爐後，特朗普最終落敗，但在選舉之夜，他很有可能看起來獲勝了，而且很有可能是壓倒性的勝利。

報道稱，由於對疫情的擔憂，選擇郵寄投票的民主黨人比共和黨人要多，而要統計這些票數需要幾天甚至幾周的時間。如果共和黨人選擇親自進行幾乎所有的投票，這意味着，特朗普在大選夜可能獲得很多選舉人票，普選票數也可能領先。惟點算郵寄選票後，特朗普有可能會落敗。

Hawkfish的行政總裁門德爾松（Josh Mendelsohn）稱這種情況為「紅色（代表共和黨）海市蜃樓」。他說：「當每一張合法選票被清點後，我們就到了最後一天，這將是大選日的數日之後，事實將會表明，選舉之夜發生的事情完全是海市蜃樓。」、「特朗普看起來處於領先地位，但是當所有的票都被清點之後，他並沒有領先。」

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在Hawkfish的一種模擬情況下，如果只點算了15％的郵寄選票，特朗普在選舉之夜可能以408票比130票的選舉人票領先。