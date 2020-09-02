德國：俄反對派領袖納瓦爾尼遭神經毒劑諾維喬克毒害

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑遭落毒的事件，在9月2日再有新進展。德國政府表示，納瓦爾尼是遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。 納瓦爾尼之前8月時在俄羅斯搭乘國內機時突然感到不適，陷入昏迷並送院治療，他的發言人懷疑有人在納瓦爾尼的茶中落毒，德國其後派出飛機到俄羅斯，接走納瓦爾尼並安排治療。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼2020年8月19日昏迷送院，德方9月2日稱他是遭神經毒劑諾維喬克毒害。圖為2019年9月8日納瓦爾尼到莫斯科一個票站探訪。（Reuters）

德國政府稱，毒理學測試顯示有關化學毒劑為諾維喬克組群（Novichok group），形容是「明確證明」（unequivocal proof）。

外交部長馬斯（Heiko Maas）促請俄羅斯調查事件，並強烈譴責襲擊。政府聲明提到，總理默克爾（Angela Merkel）已經和高級官員會面，討論下一步行動。柏林將通知歐盟和北約有關測試結果，商討合適的共同回應。

納瓦爾尼目前病情穩定

這次風波始於8月19日，納瓦爾尼當天早上坐飛機從俄羅斯托木斯克（Tomsk）返回莫斯科，但在機上感到不適並陷入昏迷，結果飛機要緊急降落，納瓦爾尼送入深切治療部，他的發言人估計有人在納瓦爾尼所喝的茶中落毒。

在治療過程中，俄羅斯醫院指納瓦爾尼無中毒跡象，但德國派飛機至俄羅斯，接走納瓦爾尼並安排治療後，德方8月底表示納瓦爾尼體內驗出有膽鹼酯酶抑制劑（cholinesterase inhibitors），至如今表示納瓦爾尼是遭「諾維喬克」毒害。

德國醫院方面曾在8月28日發聲明稱，納瓦爾尼病情穩定，中毒情況有改善，但尚處於昏迷狀態。

什麼是「諾維喬克」？

「諾維喬克」近年也有出現在國際新聞報道中，俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及女兒2018年3月在英國接觸不明物質後倒下命危，時任英國首相文翠珊（Theresa May）當時便表示有關物質是神經毒劑諾維喬克（Novichok），諾維喬克被指威力比沙林、VX等神經毒氣更大，毒性更強。

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