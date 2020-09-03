TikTok出售美國業務遇阻　路透社：潛在買家商不同選項推進談判

北京上周更新出口管制規定，限制出售科技，導致字節跳動旗下手機應用程式抖音海外版TikTok的交易遇阻。路透社9月2日引述知情人士報道，潛在買家正在討論四個選項，務求達成收購，其中一個選項是收購美國業務，但不包括主要軟件。

第一個選項是不出售用來向用戶提供建議的演算法。做法避開中國的出口管制規定，但買家如微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）需要盡快開發替代品，如同一場賭博。

第二個選項是向負責監督交易的美國外國投資委員會尋求最多一年的過渡期，於成功開發替代的演算法前沿用舊有演算法，但未知中國的規定是否容許。

第三個選項是向中國尋求取得許可，將TikTok的演算法交給買家。不過做法有機會加劇地緣政治風險。

最後一個選項是從字節跳動取得授權使用演算法。美國外國投資委員會想字節跳動跟美國的TikTok「斬纜」，做法或不足以釋疑。

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暫時未知買賣雙方會否採納任何一個選項。字節跳動、微軟和甲骨文拒絕評論報道。TikTok回應指，公司致力繼續將歡樂帶給家庭和透過平台建立事業的人。