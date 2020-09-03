納瓦爾尼遭神經毒劑毒害　俄羅斯稱沒證據支持　約翰遜要求解釋

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）身處柏林接受治療。德國總理默克爾（Angela Merkel）表示，納瓦爾尼遭神經毒劑諾維喬克毒害。莫斯科9月2日表示說法沒證據支持，美國和英國等也對事件表態。

克里姆林宮表示，德國尚未直接向俄羅斯透露測試結果，莫斯科想兩國充分交換資訊。外交部回應指，德國主張納瓦爾尼遭諾維喬克毒害的說法沒有證據支持，並指摘柏林沒有跟莫斯科合作。

美國白宮指出，毒害納瓦爾尼的行為應該遭到譴責。國家安全委員會表示，俄羅斯曾使用諾維喬克，美國將跟盟友和國際社會合作，追究責任，並限制他們從事惡意活動的資金。路透社引述美國政府消息人士指，華府沒有理由質疑德國的評估。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，俄羅斯政府必須解釋納瓦爾尼的遭遇，並承諾將跟夥伴合作，確保公義得到彰顯。外交大臣藍韜文（Dominic Raab）形容，再次有人使用被禁的化學武器是不能接受。衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）則提出協助德國調查事件。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）表示以最強烈的措詞譴責事件。

立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）指出，事件牽涉神經毒劑諾維喬克反映俄羅斯是幕後黑手。

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2018年3月，俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英國接觸不明物質後倒下命危。英國時任首相文翠珊（Theresa May）當時表示有關物質是神經毒劑諾維喬克，諾維喬克被指威力比沙林、VX等神經毒氣更大，毒性更強。事件導致俄羅斯和西方國家關係惡化，雙方互相驅逐大使抗議。