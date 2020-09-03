默克爾：納瓦爾尼中毒事件是企圖謀殺

德國政府9月2日指出，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）是遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，總理默克爾（Angela Merkel）同日直言，他是遭企圖謀殺的受害者。

默克爾2日表示，俄羅斯政府必須回應與襲擊相關的「艱深問題」，「這是一則有關使用有毒物質企圖謀殺俄羅斯反對派人物、令人不安的訊息。」

她續指，納瓦爾尼是遭受諾維喬克化學神經毒劑襲擊的受害者，在測試中可以明確識別出這種毒藥。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）已傳召俄羅斯大使交涉。

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克里姆林宮表示，德國尚未直接向俄羅斯透露測試結果，莫斯科想兩國充分交換資訊。外交部回應指，德國主張納瓦爾尼遭諾維喬克毒害的說法沒有證據支持，並指摘柏林沒有跟莫斯科合作。

納瓦爾尼留醫的醫院指，他的情況正在改善，但仍需使用呼吸機，預計需要長時間康復，惟不能排除身體會因中毒受到長期影響。

納瓦爾尼之前8月時在俄羅斯搭乘國內機時突然感到不適，陷入昏迷並送院治療，他的發言人懷疑有人在納瓦爾尼的茶中落毒，德國其後派出飛機到俄羅斯，接走納瓦爾尼並安排治療。