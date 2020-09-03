【美國大選】特朗普倡民眾投票兩次試驗選舉系統　州檢察長：違法

距離美國大選愈來愈近，美國總統特朗普（Donald Trump）繼續攻擊「郵寄投票」容易出現欺詐，他9月2日更建議北卡羅來納加州（North Carolina）民眾在11月大選之中投票兩次，以試驗選舉系統是否如其他人所說般好。根據當地法律，在選舉中投票兩次屬違法。

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特朗普當天在北卡羅來納加州接受電視台訪問時，被問到有關「郵寄投票」可靠程度的問題，他回應稱選民可以寄出選票，也前往票站投票，他稱「如果那系統是如他們所說般好的話，那麼明顯地他們就不能夠在票站投票。」

北卡羅來納加州的州檢察長斯坦（Josh Stein）同日發文批評特朗普，他稱這位總統肆無忌憚地鼓勵北卡羅來納加州居民違法，從而幫助他在美國大選添加混亂，斯坦寫道「確定你要去投票，但不要投票兩次！」