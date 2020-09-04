印度超大型油輪斯里蘭卡海域起火　載有27萬公噸原油

印度石油公司（IOC）租用的超大型油輪New Diamond號（暫譯「新鑽石號」）9月3日在斯里蘭卡以東70公里的海域起火，23名船員中有1人死亡、1人受傷。船上載有27萬公噸原油及1700公噸柴油，斯里蘭卡海軍表示，沒有收到漏油報告。

新鑽石號引擎室鍋爐9月3日爆炸起火，斯里蘭卡海軍接獲油輪求救後，在同日派出4艘軍艦營救被困船員，並進行滅火工作。俄羅斯及印度都有派戰艦前往求援。

海軍證實，船上一名船員在一個鍋爐爆炸時已死亡。另外一名船員受傷，已被送往陸地的醫院，情況恢復穩定。

斯里蘭卡海軍發言人席爾瓦（Indika Silva）4日早上表示，船上大火仍在燃燒。他說，火勢未有蔓延至船上載貨區、即時儲存原油的區域。軍方沒有收到漏油報告。

斯里蘭卡海洋保護局稱在採取措施防止它可能漏油。它一旦發生漏油，會導致生態災難。這次事件發生在日本貨輪「若潮號」（MV Wakashio）貨輪7月25日在印度洋的珊瑚礁上擱淺之後，引起外界關注。

這艘油輪本從科威特艾哈邁迪港（Mina Al Ahmadi）出發，正駛向印度帕拉迪布（Paradip）港口。船上運載着27萬公噸原油，相等於200萬桶原油。