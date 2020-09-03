日本證實一名日僑8月31日在香港被捕　菅義偉：正核實拘留理由

日本《產經新聞》9月3日報道，有一名30多歲、報稱自由身記者的日本人於8月31日在香港被捕後，日本內閣官房長官菅義偉同日證實有一名日本僑民8月31日在香港遭拘留，並於翌日9月1日獲准保釋，他稱，日方正核實拘留理由和該人身份。

共同社報道，菅義偉9月3日在記者會上表示，他已接到報告，正通過日本駐香港總領事館核實拘留理由與該人身份。

圖為日本內閣官房長官菅義偉2019年5月1日抵達東京皇居出席天皇德仁的即位儀式。（Getty）

報道指根據總領事館所述，香港警察表示未確認該人擁有日本國籍。報道並引述被捕人士朋友的透露，涉事者為男性，1983年在香港出生，1998年至2016年居住在日本京都市，他之後返回香港，持日本媒體記者證採訪針對政府的抗議遊行。報道稱，該名被捕者向朋友自稱是香港和日本混血，沒有日本國籍。

根據《產經新聞》所指，該名自由記者自2019年起一直在香港拍攝反修例示威，其Facebook自「8.31一周年」事件後沒有更新。

香港警方之後表示，當日共拘捕15人，當中一名36歲日籍男子身上檢獲一支懷疑氣槍，他涉嫌藏有仿製槍械被捕，他已獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。