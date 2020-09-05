楊潔篪訪問希臘晤總統總理　稱要推進「一帶一路」港口項目

希臘總統薩克拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）和總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）9月4日在雅典分別會見中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。

楊潔篪表示，雙方要持續築牢高層引領和戰略互信兩大支柱，推進「一帶一路」框架下重點領域對接，將比雷埃夫斯港（Port of Piraeus）打造為世界一流港口。他說，中方鼓勵希臘企業積極參與第三屆中國國際進口博覽會，歡迎希臘優勢產品進入中國市場，提到雙方要辦好「文明古國論壇」，促進文明交流互鑒，共同反對文明衝突謬論。

楊潔篪也指，要推動中歐關係和中國－中東歐國家合作持續穩定發展，就重大國際和地區問題加強協調合作，堅定捍衛多邊主義，弘揚團結友誼，推動構建人類命運共同體。

希臘領導人表示，希方願同中方繼續攜手抗疫，擴大雙向貿易投資，推進比雷埃夫斯港等重點合作項目，辦好2021年希中文化旅遊年，促進文明對話和民心相通，攜手共建「一帶一路」。他們指，希臘將繼續為中國企業提供開放、公平的投資環境，並提到希臘支持多邊主義，將更積極參與推動歐中關係發展和中東歐國家－中國合作。