傳特朗普私下稱陣亡美軍為「失敗者」　白宮急否認：他們是英雄

美國《大西洋月刊》（The Atlantic）9月3日引述消息人士報道，總統特朗普（Donald Trump）私下曾以「失敗者」（losers）、「傻子」（suckers）字眼描述在第一次世界大戰中陣亡的美國士兵。特朗普9月4日急忙否認，表示這是假新聞，至於民主黨總統候選人拜登則表示，若事件屬實，特朗普的行為令人厭惡。

特朗普否認自己曾稱陣亡美軍士兵為「失敗者」，圖為2020年9月4日特朗普在白宮橢圓形辦公室內（Getty）

《大西洋月刊》報道，根據4名獲得第一手消息的知情人士講述，特朗普2018年訪問法國時，本來會造訪巴黎附近的埃納-馬恩河美國公墓（Aisne-Marne American Cemetery），該處葬有大批在一戰之中陣亡的美軍士兵，但行程最後取消。

根據消息人士講述，取消原因是特朗普擔心自己會在天雨中變成一頭散髮，因此抗拒前往，又不認為悼念陣亡美軍是重要的事，他當時稱「我為什麼要去那個公墓？那裏葬的都是失敗者。」

消息人士又指，特朗普曾稱在一戰貝洛伍德（Belleau Wood）戰役內犧牲的1800名海軍陸戰隊員是「傻子」（suckers），才會陣亡。

特朗普：假新聞

特朗普過去經常以「軍人支持者」自居，令這篇報道更加引發關注，特朗普9月4日在白宮表示「這是假新聞，他們可以這樣做真是羞恥」，他強調自己尊重軍人，「對我來說，他們絕對是英雄。」

至於拜登則表示「若大西洋月刊報道屬實，那麼真是令人厭惡。」他再強調稱特朗普不適合做總統，也不適合做總司令。

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