中國成功發射可重複使用太空飛行器　美專家料兩年內實現一級技術

在中美關係緊張之際，中國方面宣布成功發射可重複使用的試驗太空飛行器，消息一出引發美俄專家關注，推測中國可重複使用太空飛行器的用途。

未來有何用途

美國哈佛-史密森天體物理學中心研究員麥克道爾（Jonathan McDowell）9月5日推測中國發射的可重複使用太空飛行器能是可重複使用載人飛船的密封艙，也可能是自動化太空飛機。

麥克道爾向俄羅斯衛星通訊社表示，「這不是可重複使用『獵鷹』號火箭的類似物，但這可能是可重複使用密封艙，類似於太空探索技術公司『龍飛船』的密封艙，也可能是自動化太空飛機類似於X-37B或者無人太空飛機，未來用於載人飛行，時間將證明一切」。

俄羅斯太空政策研究所所長莫伊謝耶夫（Ivan Moiseyev）稱，關於此次發射很少的官方訊息表明，中國可以將美國秘密軍事飛機X-37B的類似物送入軌道。

俄羅斯太空問題專家利索夫（Igor Lisov）指出，從非官方和半官方消息人士處獲悉，中國研究「神龍」空天飛機多年，不排除9月4日是其首次發射。

不過，俄羅斯齊奧爾科夫斯基宇航科學院通訊院士若嫩（Andre Jonen）表示，被送入軌道的飛船很可能被用於長期技術試驗，而非軍事任務。

掌控第一級技術

麥克道爾評估中國開始發射可重複使用宇宙飛船和火箭的時間，認為中國可能最早在2021年開始對載人太空飛船進行重複使用，而北京將在兩年內實現可重複使用的第一級技術。「中國將重複使用第一級，可能會在兩年內。中國很快就會重複使用載人艙，可能在2021年」。

麥克道爾相信，中國將成為繼美國之後開始發射可重複使用飛船的下一個強國，「這是絕對肯定的，中國在許多次發射中測試與『獵鷹九號』（Falcon-9）類似的技術，不過還沒有一個技術是可用的」。

9月4日，中國航天科技集團有限公司宣布，從酒泉發射中心發射了帶有可重複使用的試驗航天器「長征二號F」（CZ-2F）運載火箭，試驗航天器將在軌道上運行一段時間後返回地球。據悉，「該航天器旨在於飛行過程中測試可重複使用的技術，並在和平探索太空方面提供技術支持」。