美軍確認曾遇UFO發報告講細節　美媒指飛行器或為中俄所有

有關不明飛行物體（UFO）的目擊報告總是引起人我們對宇宙未知一面的想像，來自軍方的報告文件就更令人好奇了。美國媒體5月13日取得美國海軍安全中心（Navy Safety Center）的一些文件，內有軍方人員與這些物體「相遇」過程的描述，可讓人們一窺美軍怎麼看這些UFO。

↓↓↓想看有關UFO影片細節，請點擊放大觀看：

+ 2

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美空軍在報告中很多時以「無人空中系統」（Unmanned Aerial Systems，UAS）稱呼UFO。2013年11月一名駕駛海軍F/A-18大黃蜂戰鬥機的機師曾描述一架「視覺上能捕捉到的小型飛機」，它的翼展約1.524米長、顏色為白色，除此之外沒有可辨識的特徵，由於尺寸過於微小，將此飛行器認定為無人機。報告寫道：「由於它的體積是細，這個飛機被定義為UAS」。

報告亦指出，另一件發生在2013年6月27日的事件，機師遇到了一架白色、外型及大小與無人機或導彈相似的飛行物。

一個發生在2014年3月26日的個案則道，「不明飛行器看看來是小的，約為行李箱大小，顏色是銀色。」當時機師駕駛F/A-18大黃蜂戰鬥機，稱飛過「為數少於1000個的物體，但不能夠正面確認那些飛行器的身份。」報告亦補充說，機師「企圖再與那飛行器取得視覺接觸，但不能。」

▼想觀看更多其他相關UFO影片內容，請點擊以下圖輯：

報告指出即使那些不明飛行物體被評估為無人機，軍方不知誰在操作那它們，這對美國海軍的訓練安全構成重大挑戰。該區為了維珍尼亞州對出海岸，是軍方訓練空域。軍方在發現這些情況後，聯絡過當地無人機操作者，但沒有人稱知道這些不明飛行物體。

軍方看來對這些情況感到憂心，一名報告作者指出：「我想我們的一架F/A-18大黃蜂戰鬥機會與一個不明UAS在空中相撞。這只是時間問題。」

文中也寫道：「在很多方面，無人機在空中所帶來的威脅，比有人駕駛的飛行器要大，因為它們難以用視覺辨識，以及較難以雷達偵測。」

美國有線新聞網絡在報道中提到，這些無人機也有可能屬於中國或俄羅斯等美國對手所有，藉此蒐集美軍行動的情報。美海軍已發布正式指引，告知機師在遇上可能是UFO的物體是該如何報告事件。