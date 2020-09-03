【美國大選】曾收情報指俄羅斯抹黑拜登癡呆　華府被斥隱瞞事件

美國媒體9月2日引述華府內部文件與電郵報道，美國國土安全部（Department of Homeland Security）在7月曾接獲一份情報簡報，內容指俄羅斯企圖將民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）描述成精神狀態不佳的人，以影響大選結果，但此簡報未有再轉交給執法部門，拜登團隊批評特朗普政府是有意隱瞞。 國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）9月2日解釋稱，這是因為該簡報「寫得很差」。

美國廣播公司（ABC）的報道稱，該簡報的草稿名為「俄羅斯可能詆譭候選人健康以影響2020年選舉」（Russia Likely to Denigrate Health of US Candidates to Influence 2020 Election）。

簡報內容提到，俄羅斯方面努力提出對拜登精神狀態的質疑，包括指在3月，有一個俄羅斯代理人網站發放消息，駁斥媒體指拜登口齒不清是口吃所致的說法，主張這些口誤是癡呆症的病徵。

這份簡報7月7日已提交至國土安全部的立法與公共事務辦公室，本應在2天後交給聯邦、州和地方的執法夥伴機關，但之後國土安全部代理幕僚長John Gountanis介入，提出要先請示代理部長，結果至今事隔近2個月，簡報仍未交出去。

沃爾夫2日向霍士新聞解釋，部門保留有關簡報，是因為它缺乏必要的背景脈絡，並且「撰寫得很差」。他說，自己和部門官員都對報告提出疑問，報告將會重寫。

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