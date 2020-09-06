【美國大選】記者證特朗普侮辱陣亡將士　總統要電視台炒人

美國總統特朗普（Donald Trump）被指貶低陣亡將士的風波持續，雖然他9月4日予以否認，事件仍未平息。霍士新聞國防事務記者格里芬（Jennifer Griffin）找出「人證」確認真有其事，特朗普為之不滿，推文要電視台將格里芬「炒魷」。

美國《大西洋月刊》（The Atlantic）9月3日引述消息人士報道，特朗普私下曾以「失敗者」（losers）、「傻子」（suckers）字眼描述在第一次世界大戰中陣亡的美國士兵。特朗普9月4日急忙否認，稱這是假新聞。

《大西洋月刊》3日引述知情人士稱，特朗普2018年11月訪問法國，官員曾擬安排到訪埋葬第一次世界大戰陣亡美軍的埃納-馬恩河美國公墓（Aisne-Marne American Cemetery）。特朗普被指因擔心自己會在天雨中變成一頭散髮的模樣，因此抗拒前往。他又不認為悼念陣亡美軍是重要的事，更直言葬在那裏的都是失敗者。

當局最終解釋他是因天氣惡劣取消行程。

圖為2018年11月10日美國時任白宮幕僚長的凱利和時任參謀長聯席會議主席鄧福德出席在埃納-馬恩河美國公墓舉行的儀式。（AP）

美聯社稱已獨立證實報道內的很多言論。格里芬其後也引述2名華府前官員證實特朗普不想去悼念陣亡美軍。

一名官員向格里芬說，特朗普曾以「傻瓜」形容美軍。她引述這位官員稱，特朗普說越戰是一場愚蠢的戰爭，任何參與的人都是傻瓜。霍士新聞立場一向「親特」，格里芬自然會令特朗普不滿了。

特朗普4日深夜在Twitter推文：「格里芬應該因為這種報道被炒。（她）從沒致電要求我們置評。霍士新聞沒了！」格里芬5日在霍士公開表示，她的消息來源毋庸置疑。