美媒：特朗普向TikTok「開戰」　美國近4000名教師同受害

特朗普（Donald Trump）政府以國家安全為由，準備封殺中國企業字節跳動旗下的社交平台TikTok，禁止受美國司法管轄者與字節跳動交易，禁令將在月底生效。美國媒體報道，此舉還影響了大量在字節跳動旗下平台教授英文的美國教師。

特朗普上任後接連對中國科技企業揮出大棒，TikTok被要求出售美國相關業務，圖為2017年7月特朗普在白宮內（路透社）

美國全國公共廣播電台（NPR）9月3日在題為《他們網上教中國孩子英語，現在卻陷入特朗普針對TikTok的戰爭中》的報道中稱，字節跳動旗下教育產品GOGOKID近4,000名簽約美國教師的未來陷入了真正的危險之中。

文章稱，住在南卡羅來納州的亨特（Kristie Hunter）曾是一名公立學校教師，現年42歲，為GOGOKID工作。過去兩年內，她主要靠在網上教中國孩子說英語賺錢。亨特表示自己是全職媽媽，帶着三個孩子，「隨着他們逐漸長大，我很想念我生活中職業的一面。所以這幫助我重新找回我的職業生涯，而且具有靈活性。」

亨特說，「我曾認為，我們為字節跳動這個大公司工作。他們還擁有TikTok。很有型對吧？但現在，我可能會丟掉工作。」

美國總統特朗普8月6日簽署行政命令，禁止受美國司法管轄的任何人或企業與TikTok母公司字節跳動展開任何交易，禁令將於9月20日生效。違令者可能會被罰款30萬美元，甚至受到刑事起訴。

亨特說，「這是一段非常可怕、令人困惑、壓力很大的時期，我可能會因為在電腦前教一個五歲孩子用英語打招呼而被關進監獄。就因為這種國家安全風險，有些家庭可能會失去他們的房子、積蓄。」

報道說，GOGOKID發言人沒有對特朗普行政令將如何影響這些在美教師作出回應。