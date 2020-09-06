「超級細菌」太空存活3年　科學家及微生物學家震驚

英國媒體9月6日報道，日本科學家將地球上的「超級細菌」菌株附在國際太空站（International Space Station）外部，發現菌株可以在太空生存3年，結果令科學家感到震驚。

英國廣播公司6日報道，這項實驗由日本研究人員團隊領導，並在日本希望號實驗艙外部進行。研究人員在實施中使用的是「抗輻射奇異球菌」（Deinococcus radiodurans）菌株。

英國廣播公司9月6日報道，科學家發現附在「抗輻射奇異球菌」國際太空站希望號實驗艙外的菌株可以存活3年。圖為2018年太空人在希望號實驗艙內部透過窗戶拍下外太空情況。（美國太空總署網頁圖片）

這種細菌對輻射有很強免疫力，它能夠承受的輻射水平，是殺死人類的輻射的3000倍。「抗輻射奇異球菌」可以在地球上最嚴苛的沙漠環境生存，不過它在外太空存活3年的結果，仍讓科學家及微生物學家感到震驚。

專家說，這項研究可以幫助人類理解其他星球上是否可能存在生命。

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