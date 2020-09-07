捷克參議院議長反駁總統　稱從未說過台灣是獨立國家

捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）訪問台灣，引起捷克政府不滿。維斯特奇爾9月6日接受捷克普里馬電視台（Prima）訪問，反駁總統澤曼（Milos Zeman）言論，並指自己從未說過台灣是獨立國家。

圖為9月3日，捷克參議院議長維斯特奇爾（Milos Vystrcil）訪問台灣，與總統蔡英文會面。（Reuters）

維斯特奇爾在節目中表示，澤曼說了3個謊言。維斯特奇爾直言黨內未曾討論過是否要在台灣參加會議，同時指澤曼未曾說過禁止往台灣，只說過「建議」不要前往。維斯特奇爾又強調，自己從未說過台灣是獨立國家。

維斯特奇爾在8月30日至9月4日訪問台灣，與總統蔡英文會面。澤曼在6日接受同一間電視台訪問時稱，維斯特奇爾的訪問未得到批准，是「幼稚的挑釁」，且表明將不會邀請維斯特奇爾參加高層外交政策官員會議。

維斯特奇爾在台期間曾表示，捷克有自己理解一中原則的方式，訪台並不違反一中原則，同時強調他們並不是反對中華人民共和國。

中國國務委員兼外長王毅在訪問德國期間，表示一中原則是中國和其他國家包括捷克建交的政治基礎，維斯特奇爾訪台是公開的挑釁，表示其將付出沉重代價。