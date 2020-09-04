捷克訪團設宴答謝台灣　賴清德：盼未來與捷一起為國際民主努力

捷克參議院議長米洛什‧韋德齊（Miloš Vystrčil，）近日率團訪問台灣。台灣副總統賴清德9月3日出席捷克團答謝晚宴，他表示，不論從文化面、民主精神，或捷克人民所展現出的勇氣來看，捷克都是一個偉大的國家。 賴清德稱，期盼未來台灣與捷克能夠共同合作，一起為國際的民主而努力。

賴清德回憶曾兩度造訪捷克布拉格市，認為「不論是從文化面、民主精神，或是捷克人民所展現出的勇氣來看，捷克都是一個偉大的國家。（台灣總統府）

除了賴清德出席這場答謝晚宴外，台灣總統府表示，台灣外交部長吳釗燮、美國在台協會(AIT)處長酈英傑（William Brent Christensen）等人也都出席這場晚宴。維特齊（Miloš Vystrčil）致詞時表示，一個人難以達成目標，必須依靠團隊的努力，感謝訪團所有成員的付出，讓此行順利圓滿，並獲媒體廣泛報道，希望未來能持續深化捷克與台灣之間的友誼。

輪到賴清德致詞，他首先再度感謝捷克參議院議長維特齊率團訪台，希望這趟訪問能讓訪團成員感受到台灣人民的熱情，對台灣留下深刻印象，預祝訪團回程順利平安。賴清德引述維特齊稍早說過的「一個人獨力難以達成目標，必須要大家團結一致，才有辦法成事」，並稱今天在此相聚，是因為民主的力量將彼此結合再一起，期望未來台灣與捷克能夠共同合作，一起為國際的民主而努力。

賴清德說，因為民主的力量將彼此結合再一起，期望未來台灣與捷克能夠共同合作，一起為國際的民主而努力。（台灣總統府）

賴清德強調，捷克訪團此次來台，鼓舞了台灣民心，也感動了許多人。他說：「不論是從文化面、民主精神，或是捷克人民所展現出的勇氣來看，捷克都是一個偉大的國家。希望未來能持續強化兩國的合作與交流」。

賴清德也邀請訪團未來能夠時常訪問台灣，由於這次行程多安排在台灣北部，他希望訪團下次來訪時，也能造訪台灣中部、南部及東部地區，感受台灣不同的風貌。