印度國防部發布　9月4日中印防長會晤照片

中印邊境局勢8月底再度升温。在此背景下，兩國防長9月4日晚在莫斯科參加上海合作組織（SCO）峰會期間舉行雙邊會晤。針對這次會晤，雙方透露的訊息有出入。

中國國防部9月5日發聲明說，中國防長魏鳳和表示，近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要。造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。

魏鳳和還說，雙方應認真執行中國國家主席習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升温的舉動，不刻意炒作和傳播負面訊息。雙方應着眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，共同努力、相向而行，推動當前事態儘快降温緩和，維護中印邊境地區的和平與安寧。

不過，針對邊境局勢緊張的原因，印方認為責任在中國一方。

印度國防部長辦公室（RMO India）9月5日發文稱，這次會晤持續了2小時20分。印度防長辛格明確表達了印度在過去幾個月實控線（LAC）沿線局勢發展上的態度。中國軍隊的行為，包括大量集結軍隊、侵略性行為和單方面改變現狀的企圖，都違反了雙邊協議。

Raksha Mantri Shri @rajnathsingh meeting the Chinese Defence Minister, General Fenghe in Moscow. pic.twitter.com/BDXFAYAVjn — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) September 4, 2020

雖然印度軍隊一直在邊境管理方面採取非常負責任的態度，但與此同時，印度軍隊保護印度主權和領土完整的決心也應該是毫無疑問的。

辛格說，雙方應該遵循兩國領導人的共識，即維護印中邊境地區的和平與安寧對雙邊關係的進一步發展至關重要，雙方不應該允許分歧變為爭端。

重要的是，中方應與印方合作，儘早從包括班公湖在內的所有摩擦地區全面脱離接觸，並根據雙邊協議和議定書在邊境地區緩和緊張局勢。

班公湖成對峙關鍵點，南岸和北岸局勢都緊張起來（點擊圖集瀏覽）：

他還說，雙方應負責任地處理目前的局勢，任何一方都不應採取任何可能使邊境地區的局勢複雜化或使問題升級的進一步行動。雙方應繼續進行對話，包括通過外交和軍事渠道進行討論，以確保儘快使實力線沿線完全脱離接觸和局勢降級，並充分恢復和平與安寧。

很顯然，對於中印邊境緊張的原因，雙方仍是各執一詞。

與此同時，印度國防部發言人9月5日還通過Twitter發布幾張會晤現場的照片，照片顯示，辛格在會晤時肢體語言比較自信和強硬，有時還用手指指着中方代表。