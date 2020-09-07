美國聯邦法官裁定恢復綠卡抽籤　重新簽發多元移民簽證

美國聯邦法官9月4日裁定，恢復多元移民簽證抽籤計劃（Diversity Visa Lottery），中籤人士可以申請綠卡，取得永久居留身份，推翻該國現時暫停審批移民及臨時簽證的做法。

美國總統特朗普（Donald Trump）4月21日宣布暫停簽發綠卡60天，以在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，保障國內就業。美國每年最多可審批簽發5.5萬個多元移民簽證，根據美聯社統計，截至特朗普4月宣布有關措施為止，美國務院2020年簽發了1.2萬個多元移民簽證，目前尚有約4.3萬名中籤人士等待國務院簽發。

美國哥倫比亞地區法院法官梅赫塔（Amit Mehta）在85頁的裁判書指出，雖然沒有法規要求每年均要批出簽證，但不代表國務院可以坐視不理，讓所有等待審批的多元移民簽證過期。

若中籤人士未能在9月30日前到美國領事館領取多元簽證，將失去綠卡審批名額。梅赫塔未有下令延長取得簽證的期限，但要求華府盡快處理多元移民簽證的審批工作。

特朗普一直尋求廢除多元移民簽證抽籤計劃，形容此舉會為美國帶來「最糟糕的景況」。惟由前總統奧巴馬（Barack Obama）委任的梅赫塔表明不認同特朗普的看法，認為多元簽證持有人來到美國是為了追求更好生活，不應被當成一般罪犯，也不應成為政治工具。

不過梅赫塔沒有下令恢復家庭成員簽證、科技人才等專業人士持有的H-1B簽證和短期勞工持有的H-2B簽證。