美國大西洋月刊總編：特朗普的爆料新聞將陸續有來

美國總統特朗普（Donald Trump）被指貶低陣亡將士的風波未了，《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德伯格（Jeffrey Goldberg）9月6日接收美國傳媒訪問時指，這些爆料消息「只是剛剛開始」，僅屬冰山一角而已。

美國總統特朗普被指曾私下侮辱陣亡將士，稱你們為「失敗者」。圖為特朗普8月8日在新澤西州的特朗普國家高爾夫俱樂部簽署4項行政命令。（AP）

月刊總編輯戈德伯格6日向美國有線新聞網絡（CNN）表示，他預期在未來數天和數周內，會有更多有關特朗普貶低陣亡將士的新聞，且會有更多足以佐證、更多新的消息出現，「我們有責任，無論他（特朗普）怎麼說，我們都會去做（報道）」。

《大西洋月刊》9月3日引述消息人士報道，總統特朗普（Donald Trump）私下曾以「失敗者」（losers）、「傻子」（suckers）字眼描述在第一次世界大戰中陣亡的美國士兵。

特朗普9月4日急忙否認月刊上述的報道，反駁稱這是假新聞，認為只是來自4個匿名消息來源不足以佐證。戈德伯格回應指，他們必須使用匿名報道方式，特別是現時總統使用各種手段恫嚇新聞媒體的氛圍下，「對我來說，這些接受訪問的對象都是有名有姓的人。」