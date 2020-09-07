特朗普侮辱美國軍人醜聞　掀起政治旋渦

美國總統特朗普（Donald Trump）就美國退伍或陣亡軍人發出輕蔑及侮辱的言論，已變成一宗醜聞。美國《大西洋月刊》（The Atlantic）報道投下「政治炸彈」，特朗普及白宮連日否認，繼續斥責有關報道是假新聞。但《大西洋月刊》指爆料陸續有來，意味事件將繼續延燒。

圖為2018年11月，特朗普（Donald Trump）訪問法國，參與一戰結束100周年紀念活動。（Getty )

《大西洋月刊》在9月3日引述消息人士報道，指特朗普曾私下以「失敗者」（losers）、「傻子」（suckers）形容在第一次世界大戰中陣亡的美國士兵。

事發2018年11月，特朗普在訪問法國，參與一戰結束100周年紀念活動期間，未有造訪巴黎附近的埃納-馬恩河美國公墓（Aisne-Marne American Cemetery），悼念在一戰中陣亡的美軍士兵。白宮對外宣稱是因天氣問題，直升機無法前往，但《大西洋月刊》報道指其實是特朗普拒絕前往。特朗普稱在公墓埋葬的都是「失敗者」，又指在貝勞森林戰役中陣亡的1800名美軍是「傻子」。

特朗普團隊否認

報道隨即掀起旋渦，白宮4日率先否認有關報道，特朗普亦批評該報是「假新聞」、「騙局」，並接連在個人Twitter貼文，宣稱自己有支持美軍。

隨後包括美聯社、《華盛頓郵報》、《紐約時報》、美國有線電視新聞網絡（CNN），甚至霍士新聞（Fox News）均證實了有關報道。特朗普隨即在個人Twitter上批評，表示霍士新聞應把報道這新聞的人革職。

特朗普政府的相關人士，均接連否認有關新聞。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）在個人Twitter上否認有關報道，指有關報道失實。

副總統彭斯（Mike Pence）同樣否認有關報道，指出報道引述匿名來源，是政治把戲。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦表示他從未聽說特朗普說過這樣的話，稱特朗普十分尊重軍人。財長姆努欽（Steven Mnuchin）亦指出特朗普十分支持軍隊，不認同相關報道。

圖為2019年10月，前白宮幕僚長凱利參與波蘭一個論壇。凱利是事件的主角之一，但醜聞揭露以來一直保持沉默。（Getty）

另一方面，前國防部長哈格爾（Chuck Hagel）表示按特朗普過去的舉止及言論，特別是他與前參議員麥凱恩（John McCain）的不和，讓哈格爾相信有關報道可能是真的。特朗普在2015年曾公開否認越戰老兵麥凱恩是英雄，麥凱恩在2018年逝世時，特朗普對白宮向他下半旗致哀表示不滿。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）斥責特朗普的言論「令人厭惡，應受到譴責」，並提到自己的兒子博・拜登（Beau Biden）曾在伊拉克服役：「我的兒子自願加入美軍服役，獲頒銅星獎及其他表彰，他並非傻瓜。」博拜登在2015年因腦癌逝世。

退伍軍人組織VoteVets亦發布影片，片中有多名陣亡軍人的父母發言，斥責特朗普「不明白何謂作出犧牲」。

而事件中的另一主角前白宮幕僚長、與特朗普共同前往巴黎的凱利（John Kelly）則拒絕回應事件。被問道如何評價之時，凱利保持沉默。特朗普指責可能是「有無法待在這裏感到不滿或嫉妒」，「類似凱利之類的人放出的假消息」。凱利在2018年12月被指與特朗普不和離職。

事件仍未結束

事件仍未結束，《大西洋月刊》總編輯戈德伯格（Jeffrey Goldberg），在接受CNN訪問時，稱這爆料「僅是開始」，暗示還陸續有來。《大西洋月刊》在6日才繼續報道，指特朗普在巴黎之行順便帶走了美國駐巴黎大使館龐塔爾巴酒店（Hôtel de Pontalba）多件藝術品回白宮。相信事件將繼續延燒下去。