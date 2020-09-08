美媒：中國將啟動全球數據安全倡議

美國傳媒9月7日引述消息人士稱，中方將在9月8日召開的全球數據治理研討會上宣布啟動關於維護全球數據安全的倡議，該倡議旨在應對美國政府目前針對中國互聯網產業開展的「淨網計劃」（Clean Network program）。

如果美方在全球範圍內成功推行其淨網計劃，那麼中國互聯網企業出海的大趨勢將受到負面影響。（Reuters）

美國《華爾街日報》9月7日援引消息人士的說法稱，鑑於全球數據安全風險日益升高等因素，中國外交部長王毅計劃將在9月8日召開的全球數據治理研討會上宣布啟動一份旨在維護全球數據安全的倡議，以此來應對美國政府目前針對中國互聯網產業開展的「淨網計劃」。

消息人士稱，根據該份倡議內容，中方將呼籲各國以「全面、客觀且以基於事實的方式」處理數據安全問題、維護訊息產業領域技術的開放以及供應鏈安全，此外中方還將敦促各國在處理數據問題時維護自身主權並尊重其他國家的主權，包括反對大規模監視、呼籲科技企業不要在產品與服務中安裝「後門程序」以及制止非法獲取用戶數據等行為。

儘管該份倡議沒有提到美國政府近期展開的「淨網行動」，但其仍可被視為中國對該行動以及美國政府對中國技術發起的相關指控的回應。

此外消息人士還指出，中國外交官已與多國就此進行過接觸，但截至目前尚不清楚有多少國家有興趣加入。