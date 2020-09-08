【中印衝突】中方斥印軍再次非法越線挑釁　印媒：雙方曾鳴槍示警

印度政府消息人士9月8日證實，中印軍隊9月7日在實控線附近發生對峙時開了槍，目前尚不清楚印度軍隊或中國人民解放軍是否有傷亡，目前局勢已經得到控制。

中國人民解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校就印軍再次非法越線挑釁發表談話指出，9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。

張水利指出，印方行徑嚴重違反中印雙方有關協議協定，推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。中方要求印方立即停止危險行動，立即撤回越線人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。

《德干先驅報》9月8日報道，新德里的消息人士證實了槍擊事件，但沒有提供任何細節。目前尚不清楚印度軍隊或中國人民解放軍是否有傷亡。

《今日印度》稱，印度政府消息人士證實，印度和中國軍隊在拉達克（Ladakh）東部的實控線附近發生對峙時開了槍，目前局勢已經得到控制。

印度軍方一名消息人士說，在中國士兵向印度陣地開火後，雙方進行了「鳴槍示警」，並進行了有限的交流。

該消息人士還說，自印度軍隊控制Kaala top和Helmet top以來，中印邊境上的軍隊一直處於高度戒備狀態，中國軍隊一直在取得進展，以重新控制俯瞰解放軍營地的兩個戰略山峰。

另一名消息人士稱，9月7日發生的這一事件並不是在持續的對峙中第一次開槍。8月31日，當中國軍隊試圖接近並將印度士兵從班公湖南部的戰略高地驅逐出去時，雙方進行了短暫的「鳴槍示警」。經澄清，這些也只是「警吿射擊」，而不是進攻性交火。

《印度教徒報》（The Hindu）稱，自1975年以來，印中邊界沒有發生槍擊事件。