俄羅斯反對派領袖脫離人工昏迷　俄國駐英大使遭傳召

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）8月在西伯利亞中毒後，隨即轉送到德國柏林一間醫院接受治療至今。該醫院9月7日發表聲明，指對方已經脫離人工昏迷，而英國外交部同日傳召俄羅斯駐當地大使，就事件表達憂慮。

柏林夏里特醫院（Charite hospital）指，納瓦爾尼的情況有改善，對言語的刺激有反應，並無須靠呼吸機協助呼吸，但強調目前仍然無法判斷對方中毒後所帶來的長遠影響。

德國政府早前認為納瓦爾尼是接觸神經毒劑諾維喬克（Novichok）後中毒，總理默克爾（Angela Merkel）的發言人同日表示，柏林方面不排除就事件向俄羅斯的北溪2號天然氣管道（Nord Stream 2）實施制裁。

2/2 Relieved to hear that Alexei Navalny has been taken out of the medically induced coma. I hope his condition continues to improve — Dominic Raab (@DominicRaab) September 7, 2020

俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）及其女兒在2018年於英國懷疑遭莫斯科方面以諾維喬克下毒，今次納瓦爾尼疑遭同樣物質毒害，英國外相藍韜文（Dominic Raab）於Twitter留言，指得知納瓦爾尼脫離人工昏迷感到放心，並指政府傳召俄羅斯駐英大使，就事件表達憂慮，同時批評使用被禁化學武器諾維喬克是完全不可接受，因此呼籲俄羅斯須進行全面而透明的調查。

俄羅斯駐英大使館則否認納瓦爾尼遭諾維喬克遭毒害。