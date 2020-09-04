俄羅斯指德國未提供納瓦爾尼遭落毒證據　促勿急於下結論

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）疑遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9月3日否認莫斯科涉事，並警告西方國家不應該急於下結論。

佩斯科夫表示，指控俄羅斯涉事是毫無根據，不希望德國和其他歐洲國家急於下結論。他指，目前仍然未收到德國提供的證據，證明納瓦爾尼遭神經毒劑毒害。他重申，納瓦爾尼於俄羅斯曾接受測試，沒有發現任何有毒物質。

俄羅斯新聞社引述對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）表示，莫斯科不排除是西方情報機關策劃事件，掀起混亂。俄羅斯正在進行初步調查，不過檢察官指沒有理由需要展開刑事調查，因為沒有發現犯罪的跡象。

圖為2020年9月3日，德國總理默克爾於柏林出席記者會。（AP）

歐盟委員會表示，只有經過調查判斷誰人要為落毒事件負責後，才會對俄羅斯實施新制裁。立陶宛指，將要求歐盟領袖於下次峰會討論事件。德國總理默克爾（Angela Merkel）則指，德國或歐盟的回應將取決於俄羅斯能否釐清問題。默克爾同時面臨壓力，被要求重新考慮和俄羅斯合作的北溪天然氣管道二線計劃。